Das Theaterstück "Kasimir und Karoline" spielt auf der Wiesn. Und soll bald in Nürnberg aufgeführt werden. Damit die Schauspieler sich einfühlen können, schnuppern sie die Atmosphäre auf dem Volksfest am Dutzendteich in Nürnberg.

Autor: Susanne Nüsslein

Redaktion: Anja Miller