Vereinbarkeit von Beruf und Familie hängt auch daran, ob Kinder in der Schule einen Ganztagsplatz bekommen oder nicht. In keinem anderen Bundesland aber besuchen Schüler weniger Ganztagsplätze als in Bayern, so eine neue Studie der Bertelsmannstiftung.

Autor: Katrin Hilmer

Redaktion: Anja Miller