Es war ein Stich in ein Wespennest: OB Reiters Idee Dieselautos aus der Stadt zu verbannen. "Wir werden nicht mehr warten, ... bis irgendwann mal irgendjemand geneigt ist, tatsächlich was zu tun, was nicht nur Beifall auslöst", so der SPD-Politiker zu den Gründe für seinen Vorstoß.

Autor: Maren Hellwege-Beck