In Istanbul beginnt der Prozess gegen Mesale Tolu aus Neu-Ulm. Am 30. April, früh am Morgen, hat eine Sondereinheit der türkischen Polizei die Journalistin in Istanbul mit ihrem kleinen Sohn festgenommen. Ihr wird "Terrorpropaganda" vorgeworfen.

Autor: Andreas Herz

Redaktion: Anja Miller