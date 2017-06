Sie schwebt weiter in Lebensgefahr, die junge Polizistin, die gestern am S-Bahnhof Unterföhring von einem Randalierer angeschossen wurde. Wie der an die Waffe kommen konnte, die im Holster des Polizeikollegen steckte, ist weiter unklar.

Autor: Thomas Schorr

Redaktion: Anja Miller