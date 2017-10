Bayerns Grüne haben auf ihrem Parteitag in Deggendorf den Fokus auf die Landtagswahl 2018 gerichtet. Die wiedergewählte Landeschefin Sigi Hagl peilt selbstbewusst eine Koalition mit der CSU an. Vor allem um den ländlichen Raum will man sich kümmern.

Autor: Stephanie Stauss

Redaktion: Anja Miller