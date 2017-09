Am 5.September 1972 stürmten acht Mitglieder der palästinensischen Terrororganisation "Schwarzer September" das Wohnquartier der israelischen Olympiamannschaft in München und nahmen elf Geiseln. Zwei der Geiseln starben noch im olympischen Dorf, neun beim Befreiungsversuch am Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck, ebenso fünf der Terroristen und ein Polizeibeamter. Die Sommerspiele wurden fortgesetzt. Aber die heiteren Spiele von München waren unwiederbringlich vorüber.