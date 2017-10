Das Bildungsniveau an deutschen Grundschulen ist seit 2011 gesunken. Bayerns Viertklässler stehen aber weiter bundesweit an der Spitze . Das geht aus einer Studie hervor, die in Berlin von der Kultusmininsterkonferenz (KMK) vorgestellt wurde.

Autor: Marcus Overmann

Redaktion: Anja Miller