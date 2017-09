Kriminelle sind sehr kreativ, illegales Geld loszuwerden. Ein Bankkonto wäre zu auffällig. Also kaufen sie - Autos, Schmuck, Kunst, Immobilien. Die Bundesregierung will den Handel stärker in die Pflicht nehmen. Aber das funktioniert nicht.

Autor: Sabina Wolf

Redaktion: Anja Miller