Das Bayerische Landeskriminalamt hat die Kokainpäckchen gezeigt, die in zehn Filialen einer Supermarkt-Kette in Südbayern entdeckt worden waren. Das Kokain lag am Boden von Bananenkisten. Marktwert: zehn Millionen Euro.

Autor: Christoph Dicke

Redaktion: Anja Miller