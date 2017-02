Bunt und farbenfroh im Stil von Olympia 1972 in München präsentiert "Never walk alone" die Welt des jüdischen Sports aus Sicht der Sportler und aus Sicht von Fans. Die Ausstellung zeigt die Massenbewegung Sport in Deutschland ab Beginn des 20. Jahrhunderts bis zu aktuellen Problemen und Debatten.

Autor: René Kirsch

Redaktion: Anja Miller