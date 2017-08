Texas kämpft weiter mit den Folgen des Sturms "Harvey". Die Überschwemmungen verursachten in der Nähe von Houston zwei Explosionen in einer Chemiefabrik des französischen Konzerns Arkema. Ein Polizist kam nach dem Einatmen des Rauchs in eine Klinik.

Autor: Nikolaus Unkhür

Redaktion: Anja Miller