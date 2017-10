Bei Hinterglasmalerei fallen einem meistens bäuerlich-bodenständige Bilder ein, die in Wirtsstuben hängen. Ganz anders als das, was derzeit im Museum Penzberg zu sehen ist. Hinterglas kann auch große Kunst sein. Anfang des 20. Jahrhunderts haben bekannte Künstler wie Heinrich Campendonk von der Künstlergruppe der Blaue Reiter das Genre entdeckt. Das Malen hinter Glas ist übrigens gar nicht so einfach.

Autor: Nina Rieger

Redaktion: Anja Miller