Einmal im Jahr versammeln sich Fisch-Liebhaber am Schlosspark Nymphenburg in München: Dort holen Fischer Zander, Aale und Karpfen aus dem Kanal. Heute konnte so mancher Münchner seine Speisekarte fürs Wochenende frisch und günstig aufstocken.

Autor: Peter Maszlen

Redaktion: Anja Miller