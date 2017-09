31 Maßkrüge will Oliver Strümpfel aus Abendsberg tragen und damit erneut einen Weltrekord aufstellen. Um 16.00 Uhr tritt er beim Gillamoos in Abensberg an. Bisheriger Weltrekordhalter ist Matthias Völkl mit 27 Mass Bier, die er 2016 im Hofbräuhaus ans Ziel brachte.

Der alte Rekord lag bei 25 Mass - aufgestellt von alten Rekordhalter Oliver Strümpfel.

Autor: Melanie Roth