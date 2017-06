Nur jedes sechste Gewässer in Bayern ist nach Angaben der Bundesregierung in ökologisch gutem Zustand. "Sehr gut" sei der ökologische Zustand demnach bei nicht einmal einem Prozent der untersuchten Bäche, Flüsse und Seen. Namentlich werden allerdings keine Gewässer genannt.

Autor: Stefanie Gentner