Wieder eine Niederlage für US-Präsident Trump: Ein Richter in Hawaii hat Einreisebeschränkungen für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten gestoppt, die morgen in Kraft treten sollten. In den Streit um die Krankenversicherung Obamacare kommt aber Bewegung.

Autor: Birgit Rätsch

Redaktion: Anja Miller