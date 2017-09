Wegen des 263. Frankenderby haben einige Wähler in Fürth unter erschwerten Bedingungen gewählt. Das Wahllokal in der Pestalozzischule lag in der Sperrzone, die wegen des Spiels des 1. FC Nürnberg gegen die SpVgg Greuther Fürth eingerichtet worden war.

Autor: Michael Reiner