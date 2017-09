Das bildgewaltige Märchen "The Shape of Water" des mexikanischen Regisseurs Guillermo del Toro hat den Goldenen Löwen der Filmfestspiele von Venedig gewonnen. Die Produktion ist Anfang der 60er Jahre in den USA angesiedelt und soll die paranoide Stimmung des Kalten Kriegs spiegeln.

Autor: Ellen Trapp

Redaktion: Anja Miller