Bis Juli benötigt Griechenland weitere Milliarden, um Alt-Schulden zurückzuzahlen. Am Abend einigten sich die Euro-Finanz-Minister in Luxemburg auf die Auszahlung frischer Kredite in Höhe von 8,5 Milliarden Euro an Athen.

Autor: Hubertus-Carlo Schorn

Redaktion: Anja Miller