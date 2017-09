Nach der Fusions-Ankündigung von Siemens und Alstom will die IG Metall Erlangen daran arbeiten, ein "eindeutiges Standortprofil darzustellen". Zwar habe man für vier Jahre eine Standort- und Beschäftigungsgarantie, was danach ist, könne man nicht sagen, so Elisabeth Mongs von der IG Metall Erlangen.

Autor: Vera Held