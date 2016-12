Der Eiskanal in Augsburg ist oft Schauplatz von Weltcups und Weltmeisterschaften. Doch genau das ist jetzt in Gefahr, die Stadt Augsburg will die Anlage unter Denkmalschutz stellen. Sportler und Funktionäre sind in großer Sorge.

Autor: Tobias Barnerssoi

Redaktion: Anja Miller