Die Nürnberg Ice Tigers unterlagen Vizemeister Grizzlys Wolfsburg im dritten Spiel der Best-of-Seven-Serie in der Verlängerung - damit steht es 2:1 für die Niedersachsen. Aber das ist "nix Dramatisches" meint Nürnbergs Verteidiger Oliver Mebus. Er glaubt an einen Sieg am Freitagabend.

Autor: Gottfried Oliwa

Redaktion: Anja Miller