Nach knapp fünf Monaten Sommerpause startet die Deutsche Eishockey Liga mit sieben Partien in die neue Saison. Der EHC München spielt zum Auftakt auswärts in Köln. Das Saisonziel steht fest: "Als Meister will man natürlich wieder Meister werden."

Autor: Nils Hahn

Redaktion: Matthias Keller-May