Nach dem 4:1-Sieg in Aserbaidschan führt die DFB-Mannschaft bei Halbzeit der WM-Qualifikation die Gruppe C nach fünf Siegen mit dem Maximum von 15 Punkten an. Matchwinner in Baku war BVB-Reservist André Schürrle mit zwei Treffern und einer Vorlage.

Autor: Bernd Schmelzer

Redaktion: Anja Miller