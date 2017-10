Der Wahlsonntag hatte es in sich: In Niedersachsen gewinnt die vor zwei Wochen noch darniederliegende SPD. In Österreich gelingt dem 31-jährigen Sebastian Kurz ein fulminanter Wahlsieg mit einer nach rechts gerückten ÖVP. Beides wird Auswirkungen auf die Koalitionsverhandlungen im Bund haben. Welche, wurde heute in Berlin und auch bei der CSU in München beraten.

Autor: Sebastian Kraft

Redaktion: Anja Miller