In elf Tagen wird ein neuer Bundestag gewählt. Auf den letzten Metern versuchen alle Parteien nochmal, Stimmungen in Stimmen umzumünzen. Die AfD hat dabei eine neue Klientel für sich entdeckt: Bundesbürger mit Wurzeln in Russland - auch Russlanddeutsche genannt.

Autor: Manuela Roppert

Redaktion: Anja Miller