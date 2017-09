Der Kultur-Dienstag startet im BR-Fernsehen: Mit Capriccio um 22 Uhr, gefolgt von einer Kulturdokumentation. In der geht es um die Kult-Kleidung, in der gerade in München gefühlt jeder Zweite unterwegs ist. Die Tracht.

Autor: Tilman Urbach

Redaktion: Anja Miller