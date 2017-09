2.000 Blutspenden werden in Bayern jeden Tag benötigt. Jeder Dritte ist einmal im Leben darauf angewiesen. Zwar gehen in Bayern rund sieben Prozent der Bevölkerung zum Spenden - etwas häufiger als anderswo in Deutschland. Doch es könnten durchaus mehr sein, denn der Bedarf wird meistens erreicht - aber nicht immer.

Autor: Maren Hellwege-Beck