Es war wie so oft der letzte Schuss: Weil er die letzte seiner zehn Patronen nicht ins Ziel bringt, steht Erik Lesser beim Weltcup-Sprint in Südkorea statt auf nur neben dem Podium. Frankreichs Martin Fourcade holte sich seinen sechsten Weltcup-Gesamtsieg in Serie.

Autor: Christian Materna

Redaktion: Anja Miller