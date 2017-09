In Poing ist einigen Einwohnern gestern Abend ein wenig mulmig geworden. In der oberbayerischen Gemeinde hat die Erde gebebt - und das nicht zum ersten Mal. Über die Ursache wird gerätselt. Viele vermuten, es könnte an der Geothermie-Anlage liegen.

Autor: Siegrid von Fintel

Redaktion: Anja Miller