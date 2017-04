"Jeder Zweitligist will jedes Jahr aufsteigen. Das ist natürlich das Ziel." Ian Ayre, ehemaliger Liverpool-Manager, legt gleich am ersten Arbeitstag beim TSV 1860 München die Messlatte hoch. Er will den kriselnden Klub zurück zu Ruhm und Ehre - und in die Bundesliga führen.

Autor: Florian Eckl

Redaktion: Anja Miller