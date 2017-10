Nach dem Absturz der Union bei der Wahl steht die Kanzlerin unter Druck. Die SPD will nicht mehr mitregieren nach ihrem schlechten Ergebnis. Schafft Angela Merkel ein Bündnis mit der FDP und den Grünen? Wo gibt es Schnittmengen, wo Konflikte?



Die Gäste in der Sendung:

- Norbert Bolz, Medienexperte

- Margaret Heckel, Autorin: „So regiert die Kanzlerin“

- Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin

- Achim Wendler, BR-Studioleiter in Berlin

Moderation: Ursula Heller

Redaktion: Jürgen Schleifer