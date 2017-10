In der CSU nimmt der Druck auf Horst Seehofer zu. Nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl geht in der Partei die Angst um. Der Parteichef gibt die Losung aus: erst in Berlin über die neue Regierung verhandeln und dann die Personalien besprechen. Über seine eigene Zukunft schweigt der Ministerpräsident bisher. Geht er nochmals ins Rennen um die Macht in Bayern? Was macht sein Dauerkonkurrent Markus Söder? Ein Ziel hat die CSU fest vor Augen: die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl verteidigen.



Die Gäste in der Sendung:

- Ulrike Hinrichs, ehem. Sprecherin von Horst Seehofer im Bundeslandwirtschaftsministerium

- Michael Lerchenberg, Kabarettist

- Heinrich Oberreuter, Politikexperte

- Heribert Prantl, Mitglied der SZ-Chefredaktion

Moderation: Ursula Heller

Redaktion: Jürgen Schleifer