Heinz Winkler ist mit seiner "Residenz" in Aschau eine wichtige Adresse für Gourmets. Der Weg des Sternekochs bis dahin war weit. Er wächst als Jüngster von elf Geschwistern in einer Bergbauernfamilie in Südtirol auf. Als er drei Jahre alt ist, wird seine Mutter vom Blitz erschlagen.

Autor: Stefan Panzner

Regie: Stefan Panzner

Redaktion: Christiane von Hahn