Von urigen Gasthöfen über einfache Almküchen bis zum viel gerühmten Gourmettempel - in der neuen Staffel "Alpenküche" widmet sich Filmautor Werner Teufl kulinarischen Genüssen sowie sehenswerten Landschaften, Handwerk und Tradition im gesamten Alpenraum. In dieser Folge werden u. a. folgende Gerichte vorgestellt: Rinderbraten in Rotweinsoße mit Rotkraut und Kartoffeln, Braderkrapfen, Lammkarree mit Pfannengemüse, Hirschgulasch mit Spätzle.

Redaktion: Thomas Kania, Wolfgang Preuss