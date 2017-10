Bei Silvia Deinhard in Berg ist immer was los. Die 39-jährige Oberpfälzerin kümmert sich um den Gemüseacker, die Schweine, Schafe, Ziegen, Katzen und allerlei Federvieh auf „Deinhards Viecherei“ – und natürlich um ihre Familie, ihren Mann und die drei Kinder. Auch die Schwiegereltern leben mit auf dem Hof im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Silvias Leidenschaft ist das Backen. Die Torten und Kuchen für ihre Hofwirtschaft sind – Ehrensache – hausgemacht.

