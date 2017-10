Die Themen der Sendung:



Feinstaublüge: nachhaltige Umweltverschmutzung

Angesagte Holzöfen schleudern zeitweise mehr giftige Partikel in die Luft als PKWs. Sachverständige kritisieren, dass Hersteller bei den Schadstoffangaben tricksen. Gleichzeitig fördert die Politik Heizen mit Holz als besonders nachhaltig. "Kontrovers" fragt deshalb nach: Wird die Umwelt mit Hilfe von Steuergeld verpestet?



Energiewende absurd: ohne Strom und ohne Heizung

Nachhaltig und innovativ, so plante die Gemeinde Wenzenbach bei Regensburg das Energiekonzept für ein Neubaugebiet. Die Bewohner wollten dabei ihren ganz persönlichen Beitrag zur Energiewende leisten. Doch inzwischen ist das grüne Leuchtturmprojekt für viele zum Albtraum geworden.



Heimatland! Grünenstreit über Heimatbegriff

Die grüne Fraktionsvorsitzende im Bundestag hat es gewagt: Katrin Göring-Eckardt hat öffentlich „Heimat“ gesagt. Die Folge: ein Shitstorm linker Parteifreunde. Der Begriff grenze aus, kritisiert die Jugendorganisation der Ökopartei. Der parteiinterne Streit wirft ein Schlaglicht darauf, wie schwierig die jetzt beginnenden Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition werden.



Freie Wähler: Unruhe vor dem Landtagswahlkampf

Die Bundestagswahl ist geschafft. Das Ergebnis zeigt: Die Freien Wähler sind weit vom Einzug in den Bundestag entfernt. Für viele Freie Wähler geht es jetzt um eine viel wichtigere Frage: Schaffen sie den Wiedereinzug in den Landtag? Das befeuert die Führungsdebatte um den Fraktions-, Landes- und Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger. Angesichts der Ämterfülle wird die Sorge laut, ob er sich ausreichend auf den Landtagswahlkampf konzentrieren kann. Wie reagiert Aiwanger auf die Kritik?



Die Story: Wenn das Kind plötzlich weg ist

Das eigene Kind verschwindet. Für Eltern ist das eine schreckliche Vorstellung, die in Deutschland immer wieder Realität wird, weil der Ex-Partner Sohn oder Tochter entführt, weil das Kind von zuhause wegläuft, weil ein Verbrechen geschehen ist. "Kontrovers" hat Mütter und Väter begleitet, die verzweifelt nach ihren Kindern suchen.



Jubiläum: Das Kontrovers-Jahrzehnt

"Kontrovers" ist zehn Jahre auf Sendung. In einem Jahrzehnt wurden 6.110 Minuten gesendet. Da waren so mancher Höhepunkt, aber auch so manche Panne dabei. "Kontrovers" schaut zurück auf Skandale, Streitereien und Duftproben mit Politikern.

Moderation: Andreas Bachmann

Redaktion: Andreas Bachmann