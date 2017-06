Die Themen der Sendung:



Glutofen LKW: Wenn Hitze zur Gefahr wird

In Deutschland sind Klimaanlagen in Lastwagen nicht vorgeschrieben - in einigen EU-Staaten aber schon. Weil LKW-Fahrer aus Angst vor Überfällen Fenster auf Rastplätzen Fenster oft geschlossen halten müssen, machen Angehörige die sich aufstauende Hitze im Fahrerhaus für Todesfälle verantwortlich. "Kontrovers" fragt nach, wieso Klimaanlagen in LKW nicht verpflichtend sind?



Ladenschluss: Einzelhändler wollen klagen.

Während fast alle Bundesländer die Öffnungszeiten vor zehn Jahren freigegeben haben, hält Bayern weiterhin am Ladenschlussgesetz von 2003 fest. Montags bis samstags dürfen Geschäfte von 6.00 bis 20.00 Uhr öffnen, bis auf einige Ausnahmen bleiben an Sonn- und Feiertagen alle Läden geschlossen. Ähnlich rigoros ist die Gesetzgebung nur im Saarland. Ist das noch zeitgemäß?



Rechenschwäche: Kampf gegen die Unbekannte

Die Dyskalkulie oder Rechenschwäche soll genauso häufig sein wie die Lese- oder Rechtschreibschwäche, ist aber viel weniger bekannt. Die neue Schulordnung in Bayern verbietet Hilfsmittel für betroffene Kinder und Jugendliche, obwohl sie in anderen Bundesländern erlaubt sind. Bürger und Landtagsabgeordnete machen gegen die Vorschrift jetzt mobil.



Die Story: 125 Jahre SPD in Bayern

Die Gründung des Freistaats, der Widerstand gegen die Nationalsozialisten oder die Bayerische Verfassung, diese historischen Meilensteine sind eng verknüpft mit der Sozialdemokratie im Freistaat. "Kontrovers" blickt zurück auf 125 Jahre bewegte Parteigeschichte.



Nachschlag: Was sonst noch geschah ...

Nicht nur die großen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Manchmal sind es auch die am Rande. Über verirrte und verwirrte Politiker, erstaunliche Auftritte und Fehltritte. Der Nachschlag mit den Highlights der Woche!

