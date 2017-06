Die Themen der Sendung:



Hundeattacken: Sind wir ausreichend geschützt?

Immer wieder greifen Hunde Menschen an – in den vergangen Wochen auch mit tödlichem Ausgang. In Bayern gilt manche Rasse als ungefährlich, obwohl sie in anderen Bundesländern scharf kontrolliert wird. Wie wird entschieden, ob ein Vierbeiner gefährlich ist oder nicht?



Die Story: Angst vor zu viel Natur

Die Staatsregierung ist auf Standortsuche nach einem dritten Nationalpark in Bayern. Bei den Bürgern vor Ort schlagen die Emotionen hoch und liegen zwischen Vorfreude und Sorgen. Der Streit um Sinn oder Gefahr eines Nationalparks zieht sich durch Gemeinden und Branchen. "Kontrovers" fragt nach, wie gefährlich sich selbst belassene Natur werden kann.



Kontrovers-Exklusiv: Bundesverteidigungsministerin unter Beschuss

Der Vorwurf wiegt schwer: Hat die Bundesverteidigungsministerin kritikwürdige Vorgänge in der Truppe drastischer dargestellt als es die Fakten zuließen? Immer mehr Soldaten und Politiker sehen das so. Wahlkampf, Retourkutsche oder Ministerinnenversagen? Ein Betroffener äußert sich erstmals und liefert einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen.



ARD-Themenwoche: Woran glaubst Du?

Ist der Wechsel zu einer anderen Religion immer aufrichtig? Wegen der Gewalttat eines zum Christentum konvertierten Flüchtlings in Arnschwang (Landkreis Cham) hat diese Frage traurige Brisanz bekommen. "Kontrovers" geht auf Spurensuche bei Flüchtlingen und Einheimischen, die den christlichen Glauben angenommen haben: Was waren ihre Motive? Und haben sie sich tatsächlich erfüllt?



Benno Ohnesorg: Ikone der Studentenbewegung

50 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod blickt "Kontrovers" auf die Ereignisse von damals zurück. War der Schuss eines Polizisten auf den Studenten Benno Ohnesorg ein Unfall oder Mord? Vielleicht sogar im Auftrag der Stasi? Der Beamte wurde nicht verurteilt, und der Tod des Studenten zu einer Triebfeder des Linksterrors in den Jahrzehnten danach.

Moderation: Andreas Bachmann

Redaktion: Andreas Bachmann