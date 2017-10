In Cannes gewann "The Square" die Goldene Palme. Wir verraten, warum die schwedisch-dänische Satire auf die Kunstwelt so sehenswert ist. Außerdem im Fokus: "Borg/McEnroe", die Geschichte der zwei Tennis-Asse.

Autor: Heiko Rauber, Florian Kummert, Gregor Wossilus,

Redaktion: Carlos Gerstenhauer