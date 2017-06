Kino an der Isar - das Münchner Filmfest startet! Wir werfen einen Blick auf das diesjährige Staraufgebot. Und: Pierre Richard, einer unser beliebtesten Franzosen, kehrt in "Monsieur Pierre geht online" in unsere Kinos zurück.

Autor: Antje Harries, Heiko Rauber, Gregor Wossilus