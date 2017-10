Die Themen der Sendung:



„The Square“ – Die Kunstszene und ihre moralischen Falltüren

Ein Kunstkurator, qua Amt auf der vermeintlich richtigen Seite, scheitert an dem Versuch, ein guter Mensch zu sein. Der schwedische Filmemacher Ruben Östlund gewann mit seiner grandiosen Satire „The Square“ in Cannes die Goldene Palme. "kinokino" sprach mit Regisseur und Hauptdarstellern über den korrekten Umgang mit One-Night-Stands und ein selbstgerechtes Bildungsbürgertum.



Regina Ziegler – Die Filmproduzentin im Portrait

„Geht nicht, gibt’s nicht“ heißt die Autobiographie der Filmproduzentin Regina Ziegler. Seit über 40 Jahren boxt sie sich durchs Filmgeschäft und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Produzentinnen. Schon mit 31 Jahren versuchte sie Billy Wilder in Hollywood für ein Projekt zu gewinnen, nur genug Geld konnte sie ihm nicht bieten. Er lehnte ab. Diese und andere Geschichten erfuhr "kinokino" in einem langen Gespräch mit einer Frau, die sich in einer Männerdomäne traute.



„Borg / Mcenroe“ – Die wahre Geschichte der Tennislegenden

Sie waren auf dem Tennisplatz heftige Rivalen. Der eine stöhnte sich die Seele aus dem Leib und beschimpfte alle, die da waren, der andere überraschte stets durch emotionslose Präzision und Ausdauer. Jetzt erzählt das Drama „Borg/McEnroe“ von einer großen Zuneigung der Ausnahmespieler, die weit über den grünen Rasen hinausreichte. Der Film ist eine spannende True- Story, nicht nur für Tennisfans.



Weitere Informationen unter kinokino.de und facebook.com/brkinokino

Redaktion: Carlos Gerstenhauer