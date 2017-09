Die Themen der Sendung:



Autorennen, zum Dritten - „cars 3: evolution“

Vor elf Jahren drehte der sprechende rote Rennwagen Lightning McQueen zum ersten Mal seine Runden. Nun gibt die Animationsschmiede Disney-Pixar wieder Gas und schickt „Cars 3: Evolution“ auf die Piste. Und weil auch Autos in die Jahre kommen, muss Flitzer McQueen diesmal beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Ist mit Teil drei der Lack ab, oder bietet das neueste „Cars“-Abenteuer wieder gute Familienunterhaltung? "kinokino" mit einer Filmkritik und einem Rundgang im Verkehrszentrum des Deutschen Museums, wo wir die Regisseure des Films und Synchronsprecherin Bettina Zimmermann getroffen haben.



Rückkehr des Horror-Clowns - „Es“

Der Clown mit dem roten Ballon ist zurück. „Es“ kann diverse Gestalten annehmen, hat Kinder zum Fressen gern und jagt den Lesern des Stephen-King-Romans Angst und Schrecken ein. Genauso wie er es mit den Zuschauern des gleichnamigen TV-Zweiteilers von 1990 tat.

Nun sucht Clown Pennywise das Kleinstädtchen Derry erstmals auf der Kinoleinwand heim. Hat er auch hier das Zeug zum Gruseln?

"kinokino" berichtet über den Horror-Rückkehrer, dessen Trailer bereits millionenfach geklickt wurde und fragt Fans auf dem „Fantasy Filmfest München“, wo „Es“ der Eröffnungsfilm war.



Ungewöhnliche Freundschaft am Hofe - „Victoria & Abdul“

1887: Bei den prunkvollen Feierlichkeiten zu ihrem 50. Thronjubiläum lernt die amtsmüde britische Königin Victoria den jungen Bediensteten Abdul Karim kennen. Er ist Gesandter der indischen Kolonie und beeindruckt die Queen. Die Freundschaft, die sich zwischen den beiden entwickelt, versetzt den Hofstaat allerdings in Aufruhr. Regisseur Stephen Frears erzählt die wahre Geschichte von „Victoria & Abdul“, mit Judy Dench als königliche Hoheit. Vor 20 Jahren spielte sie die Rolle schon einmal. "kinokino" hat das majestätische Duo Dench und Frears zum Interview getroffen.

Redaktion: Carlos Gerstenhauer