Poetisches Drama und Berlinale-Gewinner – „Körper und Seele“

Lässt sich die große Liebe im Schlachthaus finden? Und ob! Das ungarische Drama „Körper und Seele“ erzählt von einer scheuen Fleischkontrolleurin und ihrem Chef, die sich näher kommen, weil sie Nacht für Nacht denselben Traum teilen. Regisseurin Ildikó Enyedi erzählt mit großer Behutsamkeit von zwei verletzten Seelen und wurde dafür auf der Berlinale 2017 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet.



Jürgen Prochnow in der Ukraine – „Leanders letzte Reise“

Er ist 92 und macht sich nach dem Tod seiner Frau auf die Suche nach der Liebe seines Lebens. Dafür reist der ehemalige Wehrmachtssoldat Eduard Leander in die Ukraine – auf den Spuren eines vergangenen Weltkrieges und des aktuellen Krim-Konflikts. Politische Vergangenheitsbewältigung und persönliches Drama – „Leanders letzte Reise“ versucht, beides zusammenzubringen und konnte dafür den berühmten Hollywood-Legionär Jürgen Prochnow gewinnen. kinokino traf Prochnow zum Interview und wollte unter anderem wissen, wie schwierig es ist, einen 92jährigen zu spielen.



Tragisch-komische Improvisation – „Blind & Hässlich“

Ferdi ist ein Sonderling und hält sich für hässlich. Da kommt ihm die blinde Jona gerade Recht, denn schließlich kann sie ihn nicht sehen. Kleiner Haken: Jona tut nur so, als sei sie blind. Der gebürtige Münchner Schauspieler und Regisseur Tom Lass stellt mit „Blind & Hässlich“ einen Improvisationsfilm vor, der auf dem diesjährigen Filmfest München viel Lob bekam.



Teenager-Abenteuer in den Alpen – „Amelie rennt“

Die 13jährige Amelie hat Asthma, denkt aber gar nicht daran, in der Südtiroler Kurklinik auszuharren. Stattdessen büxt sie aus und stößt auf den jungen Bart, mit dem sie das Abenteuer ihres Lebens erlebt. kinokino stellt den Kinder- und Jugendfilm „Amelie rennt“ vor – und traf Samuel Girardi in seiner Bozener Heimat. Er spielt Amelies Wegbegleiter und ist auf dem Sprung zur großen Karriere. Gerade dreht er mit Meister-Regisseur Terrence Malick.

