Iris Berben als überdrehte Millionärin – in „High Society”

Anabel (Emilia Schüle) hat sich als verwöhnte Wohlstands-Göre längst an ihr Leben in Saus und Braus gewöhnt, da erfährt sie, dass sie als Baby in der Geburtsklinik vertauscht wurde. Also zieht sie zu ihrer wahren Familie in einen Berliner Plattenbau und muss mit ansehen, wie deren vermeintliche Tochter es sich ab sofort in der Villa von Anabels fälschlicher Mutter (Iris Berben), der neureichen wie entrückten Millionärin Trixi von Schlacht, bequem macht. Ein deutscher Komödienstoff zum Abgewöhnen? Nicht unbedingt. Denn Regisseurin Anika Decker (Autorin von „Kleinohrhasen“) legt hier eine gute Laune-Geschichte vor, die prominent besetzt ist. kinokino wirft einen Blick auf die „High Society“ und hat Iris Berben zum Interview getroffen.



Die Rückkehr des „Ocean’s Eleven“-Schöpfers mit „Logan Lucky“

Eigentlich wollte er keine Kinofilme mehr drehen. Aber Steven Soderbergh hat es sich anders überlegt und legt mit „Logan Lucky“ eine Komödie vor, die ganz auf den „Ocean‘s“-Pfaden wandelt. Wieder geht es um eine Truppe von Safeknackern, die das große Geld wittert. Der Unterschied diesmal: Die Geschichte spielt auf dem amerikanischen Land und nicht im glamourösen Las Vegas. Die Besetzungsliste aber hat auf jeden Fall Strahlkraft: Neben Channing Tatum und Adam Driver tritt auch, optisch kaum wiederzuerkennen, Bond-Darsteller Daniel Craig auf. kinokino stellt Soderberghs neuestes Gaunerstück vor.



„Biennale 2017“ – Rückblick auf das Filmfestival von Venedig

Robert Redford, Jane Fonda, Matt Damon, George Clooney, Woody Harrelson, Jennifer Lawrence – die Promi-Dichte war extrem hoch bei den diesjährigen 74. Filmfestspielen von Venedig. kinokino war vor Ort und berichtet über filmische Höhepunkte, die lautesten Buhrufe und die Preisträger des Silbernen und Goldenen Löwen.

