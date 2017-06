Die Themen der Sendung:



„Sommerfest“ – Sönke Wortmann über Heimatgefühle

Nach „Frau Müller muss weg!“ kehrt Regisseur Sönke Wortmann mit der Romanverfilmung „Sommerfest“ zurück. Als sein Vater stirbt, muss Schauspieler Stefan zurück in seine Heimat Bochum, trifft auf ehemalige Kumpel und seine Jugendliebe. Bei einem Sommerfest in der Zeche steht er vor einer schwerwiegenden Entscheidung. Im "kinokino"-Interview erzählt Sönke Wortmann von dieser Heimatkomödie und der Macht der ersten Liebe.



Der König der Kamera – Ehrenpreis für Jo Heim

Der Kameramann Jo Heim hat mit der Erfolgskomödie „Willkommen bei Hartmanns“ München zum Leuchten gebracht. Bereits bei über 40 Fernseh- und Kinofilmen war er für die Bildgestaltung verantwortlich, darunter diverse Tatort-Folgen, Komödien wie „Männerherzen“ und düstere Thriller wie „Unfriend“. Nun erhält er beim Deutschen Kamerapreis den Ehrenpreis und verrät "kinokino" die Geheimnisse seiner Kamerakunst.



Hollywood an der Isar – Das Filmfest München startet

Am kommenden Donnerstag beginnt eines der schönsten Sommerkinoevents des Jahres, das Filmfest München. "kinokino" hat Festivalchefin Diana Iljine vorab getroffen, die erzählt, wie sie Hollywoodgrößen wie Sofia Coppola und Bryan Cranston an die Isar locken konnte. Außerdem trifft "kinokino" die Regisseurin Sonja Maria Kröner, die auf dem Festival ihr Debüt „Sommerhäuser“ präsentiert und mitten im Premierenfieber steckt.



Pierre Richard – Der große Komiker kehrt zurück

Mit der Komödie „Monsieur Pierre geht online“ kehrt eine Legende des französischen Kinos zurück: Pierre Richard. Der mittlerweile 82-jährige Komiker rutschte in seinen Filmen immer ahnungslos in absurde Katastrophen hinein. Nun spielt er einen Rentner, der in die mysteriöse Welt namens Internet eintaucht und sich auf einem Datingportal verliebt. Nur schickt Pierre dann einen Jüngeren zum realen Treffen, und das Chaos beginnt …



