Thema der Sendung:

Protestwahl - Warum haben die Bürger so gewählt?



Bei der Bundestagswahl 2017 war die AfD in Bayern so stark wie in keinem anderen westlichen Bundesland. In Niederbayern ist sie sogar in allen Landkreisen nach der CSU die zweitstärkste Kraft. Auch im Wahlkreis Straubing kam die AfD auf 18,4 Prozent – deutlich über dem Landesdurchschnitt von 12 Prozent. "Jetzt red i" fragt: Welche Motive hatten die Bürger, so zu wählen?



Politiker der großen Parteien zeigen sich von dem Ergebnis in Land und Bund geschockt: "Das ist eine ganz bittere Sache“, sagt Inge Aures von der bayerischen SPD. Und CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer reagiert: „Die rechte Flanke in Deutschland ist offen. Wir werden als CSU innerhalb der Union fordern, diese konservative, bürgerliche, liberale Flanke zu schließen.“



Was erwarten die Bürger jetzt von der Politik, welche Probleme sollen angepackt werden: Rente, Integration der Migranten, innere Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum? Wird die Protestwahl die etablierten Parteien aufrütteln?



Darüber diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, der Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (SPD) und Katrin Ebner-Steiner, Mitglied im Landesvorstand der AfD Bayern.

Moderation: Tilmann Schöberl, Franziska Storz

Redaktion: Margot Waltenberger-Walte