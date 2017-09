Ist Hubert ein Mörder? Nachdem er in einer Kneipe auf seinen Geburtstag angestoßen hat, wacht er am nächsten Morgen in einer fremden Wohnung auf - neben der Leiche einer jungen Frau. Die Mordwaffe führt zu Hubert.

Besetzung Die Rollen und ihre Darsteller Rolle: Darsteller: Franz "Hubsi" Hubert Christian Tramitz Johannes Staller Helmfried von Lüttichau Reimund Girwidz Michael Brandner Sonja Wirth Annett Fleischer Martin Riedl Paul Sedlmeir Dr. Anja Licht Karin Thaler Sabrina Rattlinger Carin C. Tietze Yazid Hannes Ringlstetter Jörg Frankenberger Alexander G. Diepold Carsten Brehm Markus Boniberger Wirt Luigi Torsten Münchow Ältere Nachbarin Gabi Geist Autor: Philip Kaetner, Oliver Mielke

Kamera: Thomas Wittmann

Regie: Werner Siebert

Redaktion: Elmar Jaeger