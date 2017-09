Zeigt die Waage deutlich zu viele Kilos an, steigt das Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Gelenk- und Rückenbeschwerden. „Endlich schlank!“ – das ist das Ziel vieler. Doch wie kann das Gewicht reduziert werden? Wann schadet eine Diät dem Körper mehr als sie nützt? Der Gesundheits-Check gibt Antworten.



Wie gut kennen sich die Deutschen mit Ernährung aus?

Bei einer Großaktion in der Münchner Innenstadt bitten Caro Matzko und Fero Andresen Passanten auf die Waage. Wie übergewichtig sind die Münchner und ist ihnen bewusst, wo echte Kalorienfallen lauern? Gemeinsam mit der Ernährungsmedizinerin Dr. med. Alessandra Boscheri machen die beiden Reporter den Check.



Mediterrane Diät und Sport

Reporter Fero Andersen begleitet Martin Kandlbinder bei seinem Aufbruch in ein leichteres Leben. Der Koch aus der Oberpfalz wiegt 125 Kilo und hat von Crash-Diäten und Jojo-Effekt genug. Unterstützt durch Dr. Frank Möckel möchte er nun seine Ernährung umstellen und Sport treiben. Wie wird es ihm nach sechs Monaten gehen?



Magenverkleinerung

Zu einem radikalen Schritt hat sich Maike Ditsche entschlossen. Die junge Frau lässt sich operativ 90 Prozent ihres Magens entfernen, um endlich auf Normalgewicht zu kommen. Unglaubliche 50 Kilo verliert sie zwischen dem ersten und dem letzten Besuch von Reporterin Caro Matzko. Doch welche Risiken birgt der Eingriff?



Gefährliche Schlankheitspillen

Im Internet werden Diätpillen und Appetitzügler als wahre Wundermittel angepriesen und versprechen den schnellen Erfolg. Caro Matzko testet, wie einfach man die umstrittenen oder sogar verbotenen Pillen bestellen kann. Im Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker in Eschborn werden ihre Einkäufe analysiert, die Resultate sind erschreckend.



Liegt Dicksein in den Genen?

Warum ist das Abnehmen so schwierig? Fero Andersen fährt ins Max-Planck-Institut in Leipzig. Die Wissenschaftler dort beschäftigen sich mit grundlegenden Fragen. Ist Übergewicht genetisch bedingt? Ist Fett gleich Fett? Oder gibt es Unterschiede zwischen harmlosem und gefährlichem Fett?

Moderation: Caro Matzko, Fero Andersen

Redaktion: Sabine Denninger